Il futuro presidente di Unicredit, Carlo

Padoan, ha formalizzato ieri le proprie dimissioni da deputato in vista del Cda dell'istituto in programma per oggi. L'ex parlamentare del Pd ha inviato la lettera di dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico nella quale annuncia anche di rinunciare alla remunerazione da parlamentare a far data dal 13 ottobre scorso, quando è stato designato dal Cda come futuro presidente di Unicredit. Si stava infatti profilando la dichiarazione di incompatibilità con il seggio parlamentare: era questo l'orientamento del verdetto che il Comitato per le incompatibilità avrebbe comunicato alla Giunta per le elezioni di Montecitorio a seguito dell'istruttoria basata anche su analoghi specifici precedenti. La Giunta, a sua volta, avrebbe pertanto notificato all'ex ministro dell'Economia la sua imminente cessazione dal mandato parlamentare (e sarebbe stata comunque l'Aula a dover ratificare tale decisione, e senza la necessità di un voto dell'Assemblea, data la particolare condizione di incompatibilità già prevista dal regolamento parlamentare). A pesare sulla permanenza in Parlamento, era la nuova condizione di amministratore di una società che esercita attività finanziaria e non la designazione a futuro presidente dell'Istituto. Con l'uscita dalla Camera verranno indette elezioni suppletive (Padoan è stato eletto in un collegio uninominale a Siena).

