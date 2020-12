IL PIANO

ROMA La vaccinazione di massa anticovid avrà come simbolo un fiore. Non si tratta di un vezzo stilistico, ma di un segno di rinascita per l'Italia, come ripete più volte il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

Persino i padiglioni per le vaccinazioni, 300 per la prima fase e 1.500 nella seconda, avranno la forma di una primula e saranno collocati nelle piazze, davanti agli ospedali e nei campi sportivi. L'idea porta la firma dell'architetto Stefano Boeri. Il simbolo di una primula che «ci aiuti ad uscire da un inverno cupo - ha spiegato - è il messaggio che vogliamo dare. Il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita».

NODI DA SCIOGLIERE

Ma intanto i problemi da risolvere per completare il piano di vaccinazione non mancano. «Stiamo lavorando senza sosta - ha ammesso Arcuri - perché la vaccinazione inizi da metà gennaio. Io credo che abbiamo dato prova di un grande senso di comunità di fronte a una tragedia imprevedibile. Auspico che questa comunità possa ritrovarsi attorno a questo simbolo di rinascita».

I primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. Ma per avere contezza del numero delle persone che riceveranno il vaccino servono i dati esatti delle Regioni. Nel piano di distribuzione, bisogna infatti indicare gli indirizzi dei destinatari e il quantitativo di dosi da consegnare, e quindi occorrono numeri esatti.

L'elenco dovrà essere inviato alla Pfizer che provvederà alla consegna. Ma visto che di dosi non ce ne saranno subito per tutti, le Regioni dovranno indicare con precisione il numero delle persone che riceveranno il vaccino. A questo punto, se i tempi per la consegna saranno brevi, si potrà dare il via alla somministrazione del siero.

Per dare prova di unità nella lotta al Sars Cov 2, i paesi europei stanno pensando di partire con la vaccinazione di massa lo stesso giorno. La data ipotizzata per il cosiddetto Vaccino-day europeo potrebbe essere già fra il 12 e il 15 gennaio, sempreché tutte le dosi acquistate siano già arrivate a destinazione.

Intanto si pensa al reclutamento del personale sanitario che dovrà inoculare il vaccino nelle 1.500 strutture sparse in tutta Italia. Il piano strategico prevede l'assunzione con un contratto a tempo determinato fino a 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari.

Le candidature potranno essere inviate per via telematica dal 16 dicembre sul sito del governo. L'avviso è rivolto sia a cittadini italiani, che al personale sanitario europeo ed extra Ue. Il ministero fa sapere che potranno aderire i medici pensionati, i laureati oltre agli infermieri e agli assistenti sanitari. I contratti avranno una durata massima di nove mesi, e potranno essere rinnovabili.

Ma tra i medici restano molte perplessità. «In questo momento sono tutti impegnati anche negli Usca, le squadre che cercano il virus sul territorio, dubito che si possano trovare 3mila medici disponibili», rimarca Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

La preoccupazione tra i giovani medici è che alla fine si chiederà il loro aiuto anche per la campagna vaccinale. «Voglio ricordare - prosegue Anelli - che anche gli specializzandi sono medici e che se si chiede la loro prestazione professionale devono essere remunerati».

Gli esperti intanto non perdono di vista la curva epidemica. «Se si ha un'adesione bassa, la vaccinazione non risolverà il problema della pandemia e non otterremo l'immunità di gregge - mette in guardia Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - È necessario poi poter contare su una anagrafe vaccinale ben fatta, con la registrazione di tutti quelli che si sottopongono alla vaccinazione. Questo servirà per poter gestire la sorveglianza. Per ora però - mette in guardia Signorelli - la preoccupazione più grossa è legata al rischio che aumenti il numero dei contagiati. I dati che stiamo vedendo in questi giorni non sono buoni e richiedono grandissima attenzione».

Graziella Melina

