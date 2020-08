L'ACCORDO

NEW YORK Lo stato di Israele e gli Emirati Arabi si sono accordati per stabilire una «piena normalizzazione dei rapporti», sulla strada di un progetto condiviso per il ritorno della pace in Medio Oriente. Il negoziato è avvenuto con la mediazione degli Stati Uniti, e l'annuncio è stato dato ieri da un Donald Trump visibilmente soddisfatto, circondato dai capi del suo gabinetto all'interno dell'ufficio ovale della Casa Bianca. Simultanea è la conferma che arriva da Gerusalemme e da Abu Dhabi, dove Benjamin Netanyahu e Mohammed bin Zayed ribadiscono l'esistenza del patto. «Una giornata storica» si legge nel tweet del leader israeliano, mentre il principe emiratino sottolinea la concessione chiave da parte di Israele che ha permesso di chiudere la trattativa: il governo Netanyahu rinuncerà ad annettere i territori palestinesi allo stato di Israele a cominciare da alcune porzioni della West Bank, come aveva invece annunciato di voler fare già all'inizio dello scorso luglio. La formalizzazione dell'accordo avverrà entro le prossime settimane alla Casa Bianca, con una cerimonia destinata a ravvivare le ambizioni di Donald Trump di essere rieletto alla guida del suo paese nel voto delle presidenziali di novembre. I due paesi allacceranno in futuro scambi commerciali e turistici, e stabiliranno presenze diplomatiche reciproche. Lo sviluppo ha colto di sorpresa chi aveva dichiarato falliti i tentativi del genero di Trump, Jared Kushner, di condurre in porto l'ambizioso piano di pace per il Medio Oriente, annunciato in Bahrein la scorsa estate tra l'indifferenza generale. I termini dell'accordo sono stati sostanzialmente rivisti, ma nel concreto la mediazione è rimasta attiva fino alla conclusione del patto. Donald Trump ha speso l'intero periodo del suo primo mandato a disegnare la strategia per raggiungere un tale esito. L'ostilità della sua amministrazione nei confronti dell'Iran ha permesso di rinserrare i rapporti tra Washington e Gerusalemme, e di aprire uno spiraglio di comunicazione con i regimi sunniti, facendo leva sull'amicizia con il principe saudita Salman. Il fatto che gli Emirati e Gerusalemme si stessero muovendo su rotte di riavvicinamento non è comunque inedito, e l'avvistamento del traguardo era stato suggerito un mese e mezzo fa, quando Netanyahu aveva dato grande risalto ad un accordo di cooperazione bilaterale sul fronte della lotta contro l'epidemia del nuovo coronavirus.

GLI SVILUPPI

Abu Dhabi è la terza capitale araba ad aprire rapporti con Gerusalemme, dopo la mano tesa dell'Egitto nel 1979, e quella giordana, nel 1994. Trump si è augurato ieri che il precedente serva ad allargare la lista dei Paesi disposti a negoziare la pace con il governo di Israele, uno sviluppo che dipenderà in gran parte dalla verifica delle condizioni trattate finora. Netanyahu si è impegnato a sospendere le annessioni, non a cancellarle dalla sua agenda. Questo dettaglio ha generato il sospetto che la pressione possa tornare dopo la data delle elezioni statunitensi, con il risultato di rinfocolare la tensione nel mondo arabo. Trump (in difficoltà sul fronte interno per Covid ed economia) è comunque il vincitore al momento; l'altro beneficiario dell'annuncio è il premier israeliano, il quale riscuote il successo di un accordo in tempi di grande fragilità della sua posizione poltrona, e della coalizione con la quale governa. Scontata è l'insoddisfazione dell'Iran, la cui posizione appare ancora più isolata oggi. Il regime degli ayatollah non ha ancora espresso un suo commento, ma l'agenzia di stampa Tasnim ha immediatamente bollato l'accordo come «vergognoso». Ugualmente insoddisfatti sono i palestinesi, i quali sono stati completamente esclusi dalla trattativa, dopo che avevano opposto un netto rifiuto ad incontrarsi con Jarred Kushner. Il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum scrive : «Il patto Usa-Israele-Uae è pericoloso; equivale ad una legittimazione delle occupazioni di Israele e dei crimini che perpetra».

Flavio Pompetti

