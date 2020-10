IL PROVVEDIMENTO

ROMA La discussione è rimasta aperta per giorni. Ma la linea di portare lo smart working nel pubblico impiego al 75% fino alla fine dell'anno non è passata. Anche perché con le imprese attive, lasciare a casa tre dipendenti su quattro avrebbe fatto seriamente rischiare la paralisi. Così ieri il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ha emanato una nuova direttiva sul lavoro agile che, nei fatti, conferma la linea che già era stata impostata. Lo smart working riguarderà «almeno al 50% del personale impegnato in attività» che si possono svolgere a distanza ma con «l'invito alle amministrazioni dotate di adeguata capacità organizzativa e tecnologica» ad assicurare «percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo comunque l'accesso, la qualità e l'effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese». Si prevede anche uno scaglionamento degli orari: «Massima flessibilità di lavoro - spiega il ministro - con turnazioni e alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto, comunque nel rispetto delle misure sanitarie e dei protocolli di sicurezza, anche prevedendo fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita».

Il decreto della Dadone dice anche altro. Per esempio che, da ora in poi, le performance dei dipendenti pubblici in smart working saranno verificate dai dirigenti anche sul riscontro dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese. «Le amministrazioni», dice il provvedimento, «adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall'utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo». Il decreto, prevede inoltre che «lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro».

A. Bas.

