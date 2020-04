L'AUDIZIONE

ROMA Niente più buoni pasto ai dipendenti pubblici che stanno lavorando a casa in smart working. È una delle opzioni sul tavolo della ministra alla Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Ne ha parlato lei stessa, ieri durante un'audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Per ora è solo un'ipotesi, ma che sta già scatenando polemiche. A partire dall'opposizione con Salvini in testa. «Invece di aiutare i lavoratori, che aspettano da settimane la cassa integrazione promessa, il governo pensa di togliere anche i buoni pasto... Ma hanno capito che siamo in guerra e i lavoratori hanno fame e famiglia o no?» ha attaccato il leader della Lega.

La riflessione sui buoni pasto, come ha detto la ministra, arriva nell'ambito di un tavolo con i sindacati per parlare di varie questioni legate al lavoro da remoto, compreso quello del «diritto alla disconnessione». In molte realtà infatti lavorare da casa sta comportando la pretesa da parte dei superiori di una disponibilità che va ben oltre il normale orario di lavoro. Ristabilire delle regole precise potrebbe essere opportuno. Tra queste anche il diritto al ticket restaurant: «Il buono pasto ha senso in un'ottica di presenza fissa ma è più difficile concepirlo in smart working, le due cose non si connettono così tanto» ha dichiarato Dadone. Non si tratterebbe di una novità di poco conto, considerando che - finita questa fase di emergenza sanitaria che vede ben l'85% dei dipendenti pubblici in lavoro da remoto - l'obiettivo del governo è di adottare a regime lo smart working per il 30% dei dipendenti. Una modalità di lavoro che, secondo la ministra, mal si concilia anche con i congedi parentali. «Tenderei a rivederli» ha detto Dadone, secondo la quale si potrebbe puntare a «investire su altri tipi di aiuti o su bonus».

LE ASSUNZIONI

Il coronavirus ha messo alla luce anche altri problemi che, affrontati nella giusta ottica, potrebbero rivelarsi delle opportunità. È il caso dei concorsi pubblici: le procedure sono state sospese dal dl Cura Italia per 60 «lunghi» giorni, ha ricordato la ministra. E certamente non è questo il periodo di «pensare a prove in maxi-aule». Però, tra le uscite per Quota 100 e i buchi in organico determinati da anni di blocco delle assunzioni, i concorsi non possono essere rinviati ancora a lungo. Ecco quindi - ha annunciato Dadone - che si sta pensando «a una norma sperimentale per permettere, fino alla fine dell'anno, di svolgere le procedure concorsuali attraverso un massiccio ricorso al digitale, decentrandole in più sedi sul territorio con lo scopo di evitare lo spostamento dei candidati». Le procedure sarebbero più snelle e semplificate ricorrendo alla formula dei «bandi-tipo» che potrebbero dimezzare i tempi di espletazione di un concorso pubblico da 18 a 9 mesi.

La semplificazione delle procedure e della burocrazia resta un must in tutti i settori: dall'autocertificazione per l'accesso ad agevolazioni e benefici; fino ai permessi per le imprese e per i cittadini. Si potrà in molti settori economici, anche per rilanciare l'edilizia: «Niente condoni e stop al consumo di suolo, ma non è accettabile che servano una miriade di permessi per aprire una finestra. Stesso problema quando si vuole piazzare una colonnina di ricarica elettrica» ha spiegato la ministra. Una di queste semplificazioni potrebbe partire subito perché legata alla necessità di distanziamento fisico tra le persone nei locali pubblici: sarà più semplice la richiesta da parte di bar e ristoranti di occupazione di suolo pubblico e «per l'anno in corso» scatterà l'esenzione del pagamento della relativa tassa. E finalmente dovrebbe trovare applicazione il principio del once only «per cui nessun ufficio dovrà chiedere a un cittadino o a unimpresa dati e informazioni già in possesso delle amministrazioni».

Giusy Franzese

