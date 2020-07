LA RICERCA

Mentre la pandemia di coronavirus continua a impazzare in buona parte del pianeta, dalla rivista scientifica Lancet arrivano due buone notizie sul fronte dei vaccini. Sono promettenti i risultati delle sperimentazioni del candidato vaccino dell'Università di Oxford, su cui punta l'Italia e con cui collabora l'Irbm di Pomezia, ma anche quelli della rivale cinese CanSino Biologics: i due possibili vaccini sono sicuri e in grado di sviluppare una forte risposta immunitaria contro il Covid-19. Ma insieme all'ottimismo anche la cautela è d'obbligo, perché serviranno ulteriori studi per confermare i risultati di entrambi i farmaci. La doppia buona notizia è una luce di speranza in un momento particolarmente buio soprattutto per quei paesi, in testa Stati Uniti e Brasile, che in queste settimane stanno vivendo il picco dell'emergenza e contando migliaia di contagi e di morti.

LE REAZIONI

Per questo non si sono fatte attendere le reazioni cautamente ottimistiche del mondo della scienza, ma anche della politica internazionale, con l'Organizzazione mondiale della sanità a indicare la rotta: sono buone notizie, ma bisogna restare con i piedi per terra perché la strada da fare è ancora lunga. Ma non solo, perché per il numero uno dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, serve già oggi «l'impegno politico affinché il vaccino anti-Covid sia considerato un bene globale di salute pubblica», e dunque accanto all'accelerazione sul fronte della ricerca «bisogna anche impegnarci per una sua equa distribuzione», il dg ha poi sottolineato che: «sebbene le persone di ogni ceto sociale siano colpite da Covid-19, le persone più povere e vulnerabili del mondo sono particolarmente a rischio».

L'entusiasmo invece ha infiammato il primo ministro britannico, Boris Johnson che in un tweet ha esaltato i ricercatori di Oxford, «sono i migliori al mondo». Ovviamente l'Italia non sta a guardare in disparte, come ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Nella corsa al vaccino per Covid-19 l'Italia è nel gruppo di testa. Siamo stati fra i primi in Europa insieme a Germania, Francia e Olanda, ad acquistare 400 mln di dosi del vaccino fatto a Oxford, che sembra avere risultati incoraggianti». Ieri sera il ministro ha invitato a tenere i piedi per terra e a «non abbassare la guardia perché a livello mondiale la curva non e' mai stata così alta».

LE SCADENZE

Per gli esperti al vaccino definitivo (che a questo punto potrebbero essere più d'uno) non si arriverà prima dell'inizio del 2021, anche se dall'Irbm, il presidente Piero di Lorenzo, lancia un'ipotesi più ottimistica «Se tutto va bene dovremmo avere la risposta finale dei test di fase 3 sul nostro candidato vaccino per la fine di settembre e se, incrociando le dita, avremo i risultati sperati, è possibile ipotizzare che già entro fine anno si produrranno le prime dosi destinate alle categorie più a rischio. Ma siamo ancora in mezzo al guado, restiamo prudenti e non cantiamo vittoria», precisa Di Lorenzo.

I test del vaccino di Oxford sono stati condotti in Inghilterra, Brasile e Sud Africa e presto inizieranno anche negli Stati Uniti. «Gli studi intermedi dimostrano che il vaccino è stato ben tollerato e ha generato forti risposte immunitarie contro il virus SARS-CoV-2 in tutti i partecipanti arruolati - ha spiegato AstraZeneca in una nota - I risultati, pubblicati sul The Lancet, hanno confermato che una singola dose di AZD1222 ha prodotto, un mese dopo l'iniezione, un aumento di quattro volte degli anticorpi contro la proteina spike del virus SARS-CoV-2, nel 95% dei partecipanti.

Lucilla Vazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA