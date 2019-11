Ovs darà il 20% dei ricavi per una idroambulanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE AZIENDEVENEZIA L'acqua alta che ha colpito la laguna nell'ultima settimana ha risvegliato la solidarietà di veneziani e non. Categorie, cittadini, aziende si sono adoperate per attivare sistemi di sostegno spuntati a più livelli. Tra questi c'è anche l'attività ideata da Ovs, che ha scelto di aiutare Venezia attraverso una particolare iniziativa. Grazie ad una campagna contraddistinta dall'hashtag #viviamovenezia, a partire da oggi e per una settimana, il 20% del ricavato delle vendite dei dodici negozi della provincia veneziana andrà...