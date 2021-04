Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Regioni in ordine sparso sulla vaccinazione per gli over 80. A leggere i dati raccolti da una ricognizione sulla popolazione più anziana, sui fragili e sui caregiver, emerge un quadro abbastanza contraddittorio riguardo alla quantità di dosi realmente inoculate ai più anziani. Perché c'è chi inserisce come dato, quello dei già vaccinati, chi dei vaccinati e prenotati e chi di quanti ancora dovranno essere...