VENEZIA Otto punti di raccolta per il personale, sei regole di sicurezza per gli studenti. Il piano di rientro in presenza per il nuovo anno accademico a Padova si articola in due filoni principali. Da una parte gli 8.000 dipendenti, dall'altra i 60.000 iscritti. Per quanto riguarda i docenti (sia ordinari che a contratto), i tecnici e gli amministrativi, la partecipazione al protocollo di sorveglianza attiva sarà volontaria. Chi deciderà di aderirvi, firmerà in via telematica il documento di consenso informato e riceverà il materiale necessario con le istruzioni per la consegna del materiale biologico. Le scatolette contenenti i tamponcini imbevuti di saliva, simili alle provette utilizzate per lo screening delle feci e dotate di etichetta con un codice identificativo, potranno essere depositate fra le 8 e le 11, dal lunedì al venerdì, in sei sedi a Padova (area di Geoscienze, polo Vallisneri, plesso Paolotti, complesso Beato Pellegrino, piazza Capitaniato e Storione), nonché nelle due succursali di Legnaro e Vicenza. Un servizio quotidiano garantirà il trasporto dei campioni ai laboratori dell'Azienda Ospedaliera per le analisi. I risultati saranno comunicati alla Medicina preventiva e potranno essere scaricati tramite una password. Ai ragazzi sarà invece raccomandato di rispettare sei regole. Non andare all'Università con febbre, tosse o raffreddore. Indossare la mascherina. Seguire le indicazioni riportate sui cartelli. Sedersi solo nei posti evidenziati, evitare gli assembramenti e mantenere le distanze. Lavarsi o igienizzarsi spesso le mani. Usare l'app OrariUnipd, collegata al software Easy Badge, per consentire il tracciamento delle presenze. (a.pe.)

