Otto euro per gli under18, 15 euro per i maggiorenni e a costo zero per chi ha una prescrizione medica che non gli consente di fare il vaccino. Sono questi i nuovi prezzi calmierati con cui, da subito e fino al prossimo 31 dicembre, si potrà fare un tampone antigenico (non il molecolare né il salivare) nelle farmacie dell'intera Penisola. L'estensione del Green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, come ha spiegato il...