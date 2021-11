Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAMILANO Per Tim si profila l'ottavo cambio di proprietà dalla privatizzazione (ottobre 1998) da parte del governo Prodi con un'operazione da 26mila miliardi di vecchie lire. In 23 anni il gruppo non solo ha cambiato pelle, ma anche dimensioni e perimetro, restringendosi ad azienda domestica, salvo la presenza in Brasile. Un percorso in sintonia virtuale con l'andamento del titolo: quando il capitale fu aperto ai privati del...