Ossa umane in vendita sul web indagati tre insospettabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Tre insospettabili professionisti incensurati che via Internet avrebbero venduto teschi e scheletri in tutto il mondo ad appassionati del macabro, acquistando a Praga le ossa dissotterrate in Repubblica Ceca per poi piazzarle sui siti di annunci rincarando il prezzo anche di sei volte. A scoprire il traffico illegale di resti umani sono stati i carabinieri di Milano, coordinati dal pm Francesco Cajani, esperto in reati informatici, al termine di una inchiesta lampo che ha portato ad iscrivere nel registro degli indagati un...