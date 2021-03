Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Il vaccino deve essere sicuro ed efficace, non importa dove viene prodotto. La scienza deve essere neutra. Per questo, esclusivamente attraverso i canali diplomatici, ci siamo messi in contatto con Gamaleya. Il gruppo di studio dello Spallanzani, guidato da me, di cui fa parte un team di scienziati coordinati dal direttore scientifico Giuseppe Ippolito, e il gruppo di studio dell'istituto russo, guidato da Alexander Gintsburg, si sono...