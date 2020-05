IL PIANO

VENEZIA Un ospedale nell'ospedale. Con corsie separate per dividere i (presunti) malati Covid dai sani. Ed evitare, dunque, motivi di contagio. Per quanto andrà avanti così? Per quanto tempo le visite di controllo saranno prevalentemente telefoniche? Per quanto ancora ci misureranno la temperatura prima di accedere ai reparti? E per quanto ancora serviranno i guanti per entrare nelle strutture di prima emergenza? Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, allarga le braccia: si andrà avanti così fintantoché sarà necessario. E per far capire ai veneti le regole comportamentali per accedere al Pronto soccorso così come per le attività ambulatoriali negli ospedali ha fatto fare tre video di animazione - realizzati dall'agenzia Alquadrato per Azienda Zero - per spiegare per filo e per segno le nuove regole della cosiddetta Fase 2. Il tampone, il triage separato, gli accessi regolati, l'obbligo di presentarsi con un quarto d'ora di anticipo negli ambulatori.

CAUTELA

La domanda è: se i dati sono confortanti, «se da venti giorni non becchiamo un positivo in ospedale tra il personale» (Zaia), se anche i ricoveri in terapia continuano a diminuire e gli intubati sono prevalentemente pazienti gravi, con anche altre patologie peraltro in cura perfino da sei settimane, perché si continua a essere così cauti? Tra oggi e domani è attesa una nuova ordinanza di Zaia che entrerà in vigore dal 1. giugno (quella che dovrebbe riaprire i centri termali) e tutto lascia presagire che non ci saranno allentamenti nelle misure di sicurezza: dovremo quasi sicuramente indossare le mascherine per altre due settimane, perché la data limite fissata dagli esperti della Regione del Veneto è il 14 giugno, esattamente quattro settimane dopo la riapertura di tutte le attività economiche. «Possiamo dire con ragionevole certezza, ma attendiamo il 15 giugno per precauzione, di non aver avuto più carichi ospedalieri né esplosioni di contagiati, a 10 giorni dal 18 maggio».

Ma la cautela è d'obbligo e continuerà anche in ambito sanitario: il presidente della Regione ha riferito di aver avuto in mattinata una lunga videoconferenza con i direttori generali delle Ulss e di aver concordato di prorogare al 15 giugno il Piano di sanità pubblica, in pratica l'effettuazione dei tamponi al personale medico e nelle case di riposo. Il tampone, infatti, è una sorta di fotografia del momento e, quindi, si è deciso di estendere a metà giugno lo screening nelle strutture sanitarie e assistenziali, giusto per capire se ci sarà una recrudescenza del virus o se, come raccontano i dati, il contagio è sempre più attenuato.

NORMALIZZAZIONE

Nel frattempo si sta lavorando per il ritorno alla normalità. «Tranne alcuni casi, come il punto nascita di Asiago dove si è verificato un problema di personale, stiamo un po' ovunque tornando alla quasi normalità», ha detto il governatore. Che ha anche annunciato di utilizzare parte dei fondi del pacchetto sanità (un miliardo e mezzo a livello nazionale) per adeguare terapie intensive e semintensive. «La situazione delle riaperture degli ospedali - ha detto il governatore - sta andando verso la normalizzazione, gli ospedali stanno andando a regime. Resta qualche punto sospeso, qualche problema nel flusso di richieste a certi call center. Stiamo investendo sulla prenotazione, sulla telemedicina, sulla riorganizzazione degli accessi. Cambierà la filosofia di approccio, dovremo abituarci ad accessi separati nei pronto soccorso, adegueremo le strutture, investiremo con la quota del fondo nazionale sanità, per le terapie intensive e semintensive. Avremo uno scenario e un'immagine di pronto soccorso che non sarà più quella di oggi. Diventerà un piccolo ospedale nell'ospedale».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

