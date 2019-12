Ospedali, medici 70enni e specializzandi in corsia La sanità corre ai ripari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Negli ospedali in cui mancano i medici si punterà sugli anziani e sui giovani: su base volontaria potranno restare in servizio anche coloro che hanno già compiuto settant'anni, ma in parallelo per i laureati in medicina ci saranno contratti a tempo determinato anche dal terzo anno di specializzazione. Non solo: il nuovo patto della salute, con valenza triennale, varato ieri grazie all'accordo tra Stato e Regioni, guarda anche al rafforzamento della sanità di territorio, vale a dire fuori da pronto soccorso e ospedali: c'è ad...