VENEZIA 8 aprile 2002, comunicato della Regione Veneto: In relazione alla notizia data dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dell'arrivo di due ospedali da campo donati dal Qatar all'Italia, uno dei quali destinati al Veneto, la Regione conferma che una prima parte dei materiali che compongono la struttura è atterrata oggi all'aeroporto di Verona Villafranca, accompagnata da dodici ingegneri qatarioti che assisteranno il montaggio, effettuato dai volontari della Protezione Civile del Veneto. Seguiva commento del governatore Luca Zaia: «Abbiamo accettato con gratitudine questa donazione da parte del Qatar e abbiamo deciso che la struttura verrà allestita a Schiavonia, in provincia di Padova, dove già opera uno dei nostri Covid-Hospital. Prima dell'avvio del montaggio sarà compiuta una verifica tecnica della struttura in relazione all'area disponibile». Quindi un dettagliato elenco delle strutture provenienti dal Qatar: n.4 tende misure 40x80, n.2 tende misure 10x60, n.1 tenda misura 10x80, 2 carrelli elevatori per altezza fino a 11 metri....

Sei mesi e mezzo dopo l'ospedale del Qatar è un tendone vuoto, inutilizzato, pieno di erbacce che nessuno si è preoccupato di togliere. La prevista pavimentazione in vinile non è mai arrivata. L'impianto elettrico non è a norma. I letti non ci sono. «Quando abbiamo scritto al Qatar per sapere dove fosse il resto, per esempio i letti sanitari - ha detto lo scorso agosto l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin - ci è stato risposto che non è stato previsto altro e che questo era stato comunicato fin da subito al ministero degli Esteri. Nessuno però l'ha mai detto a noi. Abbiamo interpellato il Governo per cercare di capirne di più».

Da agosto ad oggi non ci sono stati sviluppi. «L'ospedale è là, è montato e siccome siamo previdenti non l'abbiamo smontato: non si sa mai - ha detto ieri Zaia - Il Qatar ha detto che non provvederà all'allestimento, in merito c'è una proposta a livello nazionale. Attendiamo di vedere se si concretizza». Fosse stato pronto magari poteva essere utilizzato come Covid Hospital al posto della struttura di Schiavonia?

Analoga situazione si è verificata in Basilicata, con la differenza che lì i lavori saranno completati. È notizia di ieri: i due ospedali da campo che il Qatar ha donato alla Basilicata e che sono stati allestiti nei mesi scorsi davanti agli ospedali di Potenza e di Matera saranno finiti e saranno utilizzati anche per ospitare coloro che hanno pochi sintomi e per realizzare i drive-in per eseguire i tamponi. «Abbiamo raggiunto un accordo con il ministro Speranza, che ha reperito i fondi», ha detto il governatore Vito Bardi. E il Veneto?

