Ospedale chiuso per festa, ministro contro primario

NAPOLI «Quel primario ha gettato discredito sui meridionali e su tutta la classe medica, mi ha fatto arrabbiare tanto. Questa persona dovrebbe chiedere scusa sulla pubblica piazza». È durissima la reazione del ministro della Salute Giulia Grillo - in visita all'Ospedale del Mare di Napoli teatro dell'incredibile episodio - sul caso del primario che ha chiuso un reparto per consentire a tutti i medici di partecipare alla sua festa. Un tour negli ospedali napoletani, cominciando dal Monaldi e dal Cardarelli, per arrivare poi nel pomeriggio...