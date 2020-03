IL RACCONTO

ROMA La prima vittima del nuovo esodo è ancora un bambino. Annegato nelle acque gelide dell'Egeo durante un disperato tentativo di sbarco a Lesbo. Gli altri 46 profughi, a bordo di un barcone che si è ribaltato quando si è avvicinata la guardia costiera, ce l'hanno fatta. Ma questa è la versione ufficiale. Perché le immagini mostrano proprio la guardia costiera greca che tenta di fare ribaltare i gommoni carichi di disperati e, dalle motovedette, bastona i profughi. Alcuni migranti, che si avvicinavano alle isole remando con le mani, hanno riferito che il motore era stato sabotato da alcuni uomini con le maschere. Mentre altri video raccontano l'effetto sui bambini dei lacrimogeni lanciati nella zona di Evron, uno dei punti lungo il muro al confine con la Turchia. È uno dei punti di attraversamento dove circa 13mila tentano l'ingresso in Europa dopo la decisione di Ankara di interrompere i controlli. La tensione, anche tra i residenti, è altissima. E le accuse più pesanti alla Grecia, che sta affrontando da sola l'emergenza, arrivano proprio da Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco che tra giorni fa aveva annunciato l'apertura delle frontiere. «Quelli che oggi usano gas lacrimogeni, granate stordenti, cannoni ad acqua e proiettili di gomma contro i migranti per respingerli - ha detto - un giorno dovranno pagare il prezzo davanti alla comunità internazionale». Intanto Atene ha sospeso per un mese le nuove richieste di asilo.

L'ESODO

Sono milleduecento le persone arrivate in Grecia fra il 1 e la mattina del 2 marzo, sulle isole Egee orientali di Lesbo, Chio e Samo. L'Unchr, a fronte del nuovo esodo, ha rifornito le scorte di alimenti secchi e coperte per garantire sostegno ai nuovi arrivati e ha confermato come anche gli altri attori presenti sul campo abbiano beni supplementari stoccati a disposizione. Save the children riferisce di 40 mila persone, di cui quasi 4 su 10 sono bambini, bloccate nei campi sulle isole dell'Egeo, esposte a condizioni disumane e «all'aggravarsi della loro salute sia fisica che mentale». Altre migliaia di richiedenti asilo sono bloccati «in un limbo sulla rotta tra la Turchia e la Grecia». Dormono all'aperto, a temperature gelide, «senza possibilità di ripararsi e di ricevere adeguata protezione». Dalla sera dello scorso sabato, almeno 13 mila persone, in gruppi che variano da molte decine sino a più di 3 mila, hanno raggiunto i punti di accesso formali del confine ad Pazarkule e Ipsala, così come i numerosi passaggi di accesso di fortuna. «Sono aumentati anche gli arrivi via mare - riferisce Save the children - mettendo così ancora più pressione sui campi già sovraffollati».

IL PICCO

L'ultima emergenza è legata alla decisione di Ankara di aprire le frontiere, ma la situazione, nelle isole greche, era già drammatica. Il picco si era registrato nel 2016 Tra agosto e settembre erano più di 18 mila le persone arrivate. Il doppio dell'anno precedente.

Val.Err.

