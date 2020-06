Dell'arrivo del presidente Sergio Mattarella a Vo' lui è stato informato martedì sera. Alfonso D'Ambrosio, 42enne campano e laureato in Fisica, da settembre dell'anno scorso dirige l'istituto comprensivo di Lozzo Atestino (Padova), di cui fanno parte anche le scuole di Vo'. Nel 2015 si è aggiudicato il titolo di miglior docente innovatore italiano. Al suo esordio da dirigente scolastico ha dovuto affrontare l'emergenza coronavirus. Ma non si è fatto trovare impreparato. Gli alunni dell'istituto sono stati i primi in Italia a sperimentare la didattica a distanza e gli unici a simulare l'esame di terza media.

Preside, si ricorda quel 21 febbraio in cui tutto è iniziato?

«Eccome! Era un venerdì, l'ultimo giorno prima delle vacanze di Carnevale. Alle 18.30 ho ricevuto la telefonata del sindaco di Vo': avrebbe chiuso le scuole visti i due casi di contagio. Il primo pensiero è stato: come possiamo mantenere relazione con gli studenti? Non potevamo lasciarli soli».

Così vi siete rimboccati le maniche per avviare la didattica online?

«Nel giro di due giorni abbiamo iscritto insegnanti e alunni alla piattaforma digitale Microsoft Teams e il 27 febbraio ci siamo collegati per la prima lezione, in cui è intervenuta anche la ministra dell'Istruzione. A metà aprile abbiamo raggiunto la piena inclusione fornendo tablet, pc e connessioni in comodato d'uso gratuito alle famiglie che ne erano sprovviste».

Come siete riusciti a fare la differenza?

«Rimanendo scuola e cambiando l'approccio: non più lezioni frontali ma una didattica coinvolgente e interattiva. I ragazzi hanno fatto teatro, progettato videogiochi, scritto lettere ai nonni della casa di riposo, incontrato esperti, fatto gemellaggi e gite virtuali».

Per la ripartenza?

«In cantiere c'è il progetto La scuola riparte da Vo' con cui contiamo di riallestire gli spazi interni dei nostri plessi».

Un bilancio di questo anno scolastico?

«Abbiamo imparato tutti insieme e riflettuto sui veri valori della scuola: inclusione, relazione, cura».

La visita di Mattarella suggella dunque il percorso fatto

«Siamo orgogliosi ed emozionati. È un riconoscimento per la nostra scuola e per la resilienza dimostrata dall'intero paese»

.

M.E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA