IL CASO

BRUXELLES Una ventina di persone fermate dalla polizia per poche ore e poi rilasciate per avere partecipato venerdì scorso a un party privato con consumo di droga, alcol e sesso collettivo, in rue des Pierres in pieno centro. Precisamente in un locale che si trova sopra un bar. Tra le persone pizzicate anche un eurodeputato ungherese di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban.

Ieri pomeriggio, dopo che la notizia era abbondantemente circolata, lo stesso parlamentare ha annunciato di essersi dimesso dalla carica, cosa già avvenuta domenica. Il verbale della polizia ha notificato per tutti la violazione delle norme anti Covid, che prevedono nella capitale il coprifuoco dalle 22 e limitano gli incontri a un contatto ravvicinato. Per l'eurodeputato anche la violazione delle norme sugli stupefacenti.

LE INDISCREZIONI

La portavoce della procura di Bruxelles ha confermato ieri le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano DH (Dernière Heure): venerdì verso le 21,30 la polizia, allertata dagli abitanti delle maison vicine al bar, ha fatto irruzione nel locale trovando circa venti persone, diverse delle quali senza vestiti. Tutte sono state identificate.

La portavoce non ha fornito indicazioni sulla loro identità. Qualche media belga sostiene che sarebbero coinvolti dei diplomatici. Un passante ha riferito alla polizia di aver visto un uomo con uno zainetto sulle spalle tentare la fuga lungo la grondaia. Fuga, però, non riuscita.

Si trattava dell'eurodeputato ungherese József Szájer, senza documenti, le mani insanguinate a causa della frettolosa tentata fuga. L'eurodeputato ha cercato di far valere l'immunità parlamentare di cui gode, tuttavia l'immunità parlamentare non può essere invocata in flagranza di reato. Come ha poi spiegato il Parlamento europeo, che ha dichiarato ieri pomeriggio di non essere in possesso di alcuna informazione relativa all'eurodeputato, le regole dell'istituzione a protezione dei deputati valgono in relazione alle attività politiche legate al mandato non per la vita privata. Anche un'altra persona, ha indicato la polizia belga, ha chiesto l'immunità diplomatica.

LE DIMISSIONI

Dopo che in città e al Parlamento europeo è circolata la notizia, in una nota rilanciata sui social network Szajer ha dichiarato di essersi dimesso da parlamentare e di non aver fatto uso di droghe, dicendosi pronto a sottoporsi a un test. Dimissioni inevitabili date alla fine del weekend sapendo che facilmente la vicenda sarebbe uscita sui media.

«Sono profondamente dispiaciuto per aver violato le restrizioni Covid, è stato irresponsabile da parte mia», ha scritto aggiungendo, tra l'altro, anche le scuse alla famiglia, ai colleghi e a chi lo ha votato: «Chiedo loro di valutare il mio passo falso sullo sfondo di trent'anni di lavoro devoto e duro. Il passo falso è strettamente personale, io sono l'unico che ne deve assumere la responsabilità. Chiedo a tutti di non estenderlo alla mia terra o alla mia comunità politica».

Quanto alla detenzione di stupefacenti l'eurodeputato scrive che «la polizia dice che è stata trovata una piccola di ecstasy, non è mia, non so chi l'ha messo lì e come».

Nato nel 1961, Szajer è membro del Parlamento europeo dal 2004, tra i fondatori di Fidesz il partito di destra e nazionalista che guida il Paese, attualmente sospeso dal Partito popolare europeo per il mancato rispetto delle regole dello Stato di diritto da parte del governo di cui il leader Viktor Orban è premier.

L'IDENTIKIT DEL POLITICO

L'eurodeputato fa parte della commissione affari giuridici ed è membro sostituto della commissione commercio internazionale. Giurista apprezzato in patria, vicinissimo a Orban, è uno degli autori della controversa costituzione nazionale. È stato uno dei vicepresidenti del Partito popolare europeo. Il governo ungherese è in prima linea, con la Polonia, contro la proposta comunitaria di considerare l'omofobia reato europeo e di varare norme per i diritti dei cittadini LGBTIQ.

Si tratta dell'acronimo che si riferisce a lesbiche, gay, bisessuali, transgender (chi si identifica in un genere diverso da quello di nascita), queer (eccentrici che non si riconoscono nelle definizioni tradizionali usate per le identità di genere e gli orientamenti sessuali), intersessuali (persone con caratteristiche fisiche diverse da quelle classicamente associare a uomini e donne).

Antonio Pollio Salimbeni

