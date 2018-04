Orban conquista il quarto mandato ma non stravince `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RISULTATOBERLINO Viktor Orban, l'uomo forte dell'Ungheria, amico di Vladimir Putin e nemico di Angela Merkel, si avvia a governare per un terzo mandato consecutivo, il quarto compreso quello tra il 1998 e il 2002: più longevo di lui in Europa c'è solo la avversata cancelliera. RITARDICirca otto milioni di ungheresi erano chiamati ieri alle urne per il rinnovo del Parlamento a Budapest. Parlamento dominato finora dal partito del premier, Fidesz, che alle elezioni nel 2014, e alle precedenti nel 2010, aveva conquistato una maggioranza di...