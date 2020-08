Orari che cambiano, la mensa che rischia di finire sul banco e le giornate scolastiche che potrebbero stravolgere la vita famigliare. Che cosa ne pensano le famiglie di questa lunga attesa verso il primo giorno di scuola? «Ho sette figli - spiega Dino Cozzi, coordinamento nazionale dei presidenti dei consigli di istituto e rappresentante dei genitori all'Istituto comprensivo Maffi di Roma - e davvero non so come riuscirò ad organizzarmi».

Hanno orari diversi?

«Sì, due sono alla scuola dell'infanzia, uno alle elementari, uno alle medie e tre alle scuole superiori. Ma gli stessi problemi organizzativi si hanno con due o tre figli».

Che cosa la preoccupa di più?

«Mi preoccupano soprattutto gli orari della materna e delle elementari».

Perché?

«Perché la scuola non ha ancora deciso come affrontare i primi giorni di lezione. Non c'è stata ancora un'informativa per i genitori. La situazione risulta molto complicata».

Come mai?

«Purtroppo ogni istituto comprensivo deve organizzarsi in base alle proprie necessità. Teniamo presente che all'interno del singolo istituto anche ogni plesso ha le sue caratteristiche logistiche diverse dagli altri e quindi segue diverse procedure».

Non c'è una linea unica?

«No, è quanto emerge anche dal coordinamento. Gli edifici sono troppo diversi gli uni dagli altri, ognuno si organizza come può».

Temete che ci sarà confusione?

«Sì, rischiamo proprio il collasso. Credo che l'unica strada per risolvere questa incertezza sia fare delle simulazioni direttamente a scuola, in questi giorni prima della riapertura. Dobbiamo renderci conto di come potrebbe svolgersi la giornata».

Secondo lei sarà davvero possibile tornare a scuola?

«Bisogna farlo assolutamente: la scuola deve riaprire, deve andare avanti per i nostri figli. I ragazzi ne hanno bisogno quindi bisogna fare il possibile per tornare in sicurezza. E' quello che le famiglie si aspettano».

Sarà possibile per i ragazzi indossare la mascherina in classe?

«Personalmente sono d'accordo. La mascherina serve a controllare i contagi, fa da filtro e di certo non mi spaventa. Se davvero dobbiamo convivere con questo virus, farò in modo che i miei figli riescano ad abituarsi».

Come farà a convincerli?

«Cerco di fargli capire che fa parte della cura di sé. Gliene sto parlando in questi giorni: seguiremo le regole dei medici ma vogliamo che lo faccia anche la scuola».

