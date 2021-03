IL DISCORSO

ROMA La sala del Nazareno è la stessa in cui Enrico Letta nel febbraio 2014 venne sfiduciato dal suo partito e defenestrato da Palazzo Chigi. E tra gli applausi on line dei maggiorenti che gli hanno consegnato il partito, il neo segretario - plebiscitato nell'assemblea nazionale con 860 sì, 2 no e 4 astenuti ossia unanimismo e 99,3 per cento dei voti sono per lui - ha demolito il Pd. «Siamo diventati un partito di correnti e di potere, e io questo non lo voglio. Perché così moriamo». E ancora: «Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd».

A questo «partito Ztl» che ha smesso di parlare con il popolo, Letta propone di puntare sulle donne, sui giovani («Mi batterò per il voto ai sedicenni») e sullo ius soli. Un'idea con cui non è detto affatto che si riuscirà a sintonizzare il Pd sugli umori e sui bisogni dei cittadini soprattutto quelli delle periferie e delle fasce sociali più deboli, ma Letta ci crede molto. «E' un provvedimento di civiltà che io voglio qui rilanciare».

IL MOTTO

«Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti»: questa la linea. Lui vuole dare una scossa così: «Non dobbiamo essere il partito che parla dei giovani ma il partito che fa parlare i giovani. Solo se coinvolgeremo i giovani potremo dire di aver vinto. Se non ce la farò, avrò perso la mia sfida qui. Per questo voglio mettere insieme una vera e propria Università democratica di cui mi occuperò personalmente». E le donne? «Il modo in cui si è delineata la rappresentanza al governo dimostra che abbiamo un problema e il fatto che io sia qui, e non una donna, dimostra che c'è un problema e io mi assumerò fino in fondo la responsabilità della questione e la metterò al centro della mia azione». L'Italia post pandemia è quella a cui pensa. «Ho accettato la segreteria perché la rinascita del Paese passerà dalla politica». Intanto, «mezzo milione di italiani hanno perso il lavoro, e a loro noi guardiamo cercando le migliori soluzioni per il loro futuro».

Quanto alla politica politicante: «Draghi è il nostro governo e noi siamo il motore dell'esecutivo». Ma guarda anche oltre Letta: «Voglio vincere nelle urne 2023». Per questo obiettivo delinea una sorta di nuovo Ulivo, capace di comprendere dalla sinistra-sinistra (con Bersani è amicissimo) ai Verdi di Bonelli, da M5S (con Conte c'è idillio e Conte subito si è complimentato per il discorso e così anche Fico e gli altri grillini a riprova che il rossogiallo resta il colore del futuro) a Calenda e perfino a Renzi («Ci parlerò»). Come capo della alleanza e come candidato premier non ci sarà il «federatore» Conte - lo voleva Zingaretti - ma il medesimo Letta in quanto leader del partito più forte (se lo sarà). «Sono uno che crede nelle coalizioni e parlerò con tutti nel mondo politico e nella società», assicura.

Si spazia dalla scienza («Il Pd crede nel primato della scienza») alla giustizia: «Ho quasi annusato che in questa tregua ci sia l'idea che non vada affrontato questo tema. Ma la giustizia inefficiente è un dramma e un disastro per la nostra competitività e per le nostre imprese». In realtà sta sorvolando un po' su questo: parla del civile ma non parla del penale, non tocca il tema incandescente del garantismo. Che lo metterebbe da subito in polemica con i 5 stelle. Però insiste sulle piccole imprese: «Avremo per queste un'attenzione particolare. Sfideremo la Lega in questo campo». E ancora, una proposta: «La partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai proventi delle piccole imprese».

POCO SUD

Sul Mezzogiorno non si sofferma troppo Letta: «Deve crescere di più. E Conte ha cominciato un buon lavoro che noi continueremo sempre di più» (sarà l'ex ministro per il Sud, Provenzano, di cui Letta ha grande stima, uno dei due nuovi vicesegretari, visto che l'altro sarà donna?). Altra idea: la «revisione» (abolizione?) del Gruppo Misto come paradiso dei transfughi. Un modo per curare la malata democrazia italiana. E ancora di più, su questa linea, l'introduzione della «sfiducia costruttiva»: e cioè un governo può essere sfiduciato solo quando sia pronto un altro.

Intanto Letta lancia l'hashtag Iocisonopd e promette due settimane di dibattiti nei circoli e poi grande assemblea di idee, proposte, temi, contenuti. Per tornare ad essere una comunità utile al Paese. E a questa comunità da rifare ha voluto dare un'immagine di sicurezza e di lungimiranza il neosegretario. Infatti arrivando al Nazareno ha citato Manzoni: «Ho dormito come il principe di Condé» (il quale riposò profondamente la notte prima della giornata di Rocroi). Ma si prevede, dopo una luna di miele, che al netto di un miracolo i sonni di Enrico non saranno tranquillissimi.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

