Massimiliano Schiavon*Caro direttoredalla conferenza stampa di Draghi arrivano molte buone notizie. Le scuole che riaprono, per esempio, sono il segno di un cambiamento serio nella prospettiva della ripartenza. Chiaramente il settore turistico vive una crisi profonda, importante, seria. Vero è che dobbiamo cambiare la nostra mentalità di imprenditori: cioè non dobbiamo immaginare che tutto sia, o improvvisamente torni, come prima della...