I DATI

VENEZIA Dall'inizio dell'epidemia, in Veneto 9.431 bambini sono risultati positivi al Coronavirus. Attualmente lo sono in 4.361, nella fascia d'età compresa fra 0 e 14 anni, cioè quella che nelle regioni gialle non è stata toccata dalle restrizioni, in quanto i servizi per l'infanzia e le attività scolastiche continuano in presenza, tant'è vero che l'andamento mostra un netto aumento dei casi a partire da settembre, quindi a ottobre e soprattutto a novembre. «Negare che esistano i focolai scolastici chiosa Luca Zaia non va bene. Non ho nulla contro la scuola, anzi, i ragazzi devono andarci, ma ho l'obbligo di dire qual è la situazione. In alcune classi ci sono già i casi secondari, cioè ragazzi che si sono infettati in aula, che rischia di diventare lo snodo intermodale che fa entrare il virus e poi lo dirotta nelle famiglie. Per questo ribadisco che sarebbe sbagliato riaprire il 9 dicembre».

GLI ESPERTI

Proprio analizzando i dati di 11 regioni, fra cui il Veneto, l'Associazione Italiana di epidemiologia ha evidenziato che «i bambini fino ai 10 anni di età mostrano, durante tutte le settimane di osservazione, tassi di incidenza più bassi e una crescita meno veloce degli adolescenti e giovani adulti». Secondo lo studio pubblicato su Scienza in rete, invece, i ragazzi tra 11 e 13 anni mostrano «un andamento parallelo a quello degli adolescenti e giovani adulti», i quali «hanno contribuito maggiormente all'avvio della seconda ondata, mostrando i tassi di incidenza più elevati». Anche secondo la Società italiana di infettivologia pediatrica, i più piccoli raramente trasmettono il Covid. «A giugno in Inghilterra su 30 focolai scolastici la trasmissione dai e ai bambini ha interessato solo 8 casi e da bambino a bambino solo 2 casi su 30», annota Giangiacomo Nicolini, specialista in Malattie infettive al San Martino di Belluno e membro del consiglio direttivo della Sitip. (a.pe.)

