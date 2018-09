Ora legale e solare la Ue verso l'abolizione Rischio caos in Europa `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La Commissione Europea proporrà di non passare più dall'ora legale a quella solare (o viceversa). Una sola ora, ma fusi diversi. Il 28 ottobre potrebbe essere l'ultimo giorno che spostiamo le lancette degli orologi indietro di un'ora. L'abolizione del sistema attualmente in vigore viene annunciata in un'intervista a una televisione tedesca dal presidente della Commissione, Juncker, sulla base dei risultati di un sondaggio online tra i cittadini europei.IL SONDAGGIOL'84 per cento dei 4.6 milioni di votanti (su 400 milioni di...