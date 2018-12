Ora la Lega diventa Partito Pigliatutto tremano cattolici, 5Stelle e Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Una Balena bianca, anzi blu e non verde, un po' più di destra rispetto all'originale. Senza catto-comunisti, ovvio. Senza alcun tipo di consonanza con la sinistra, che la Dc aveva se non altro perché a quei tempi la sinistra era una super-potenza, e oggi non lo è affatto. E Salvini da questo punto di vista è fortunato. Il nuovo rapporto-ricucitura tra il leader della Lega e gli imprenditori e la piazza moderata del Carroccio nazional-popolare sabato - tutta Wojtyla, piccola impresa, cibo italiano, famiglia e presepe -...