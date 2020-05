IL PUNTO

VENEZIA Per la prima volta dopo il raggiungimento del drammatico picco, scende sotto quota tremila il numero delle persone che in Veneto si trovano in isolamento domiciliare per il Coronavirus. Finora l'obiettivo zero contagi è stato centrato solo per un giorno, ma le nuove infezioni marciano al ritmo (tendenzialmente mai così basso) di un caso ogni mille tamponi. Segnali che rendono ancora più evidente il confronto con la Lombardia, la quale a tutti gli effetti rimane invece l'area più problematica d'Italia.

VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, la massa di diagnosi è arrivata a quota 571.475, di cui 10.607 effettuate nelle ultime ventiquattr'ore. Di queste, solo 11 sono state di positività, portando così a 19.074 i casi totali registrati dall'inizio dell'epidemia. Come detto, i soggetti in quarantena a casa calano a 2.852 (-280), anche perché quelli attualmente contagiosi diminuiscono a 2.705 (-249). Sono in riduzione pure i ricoverati in area non critica: 483 (-13), di cui 292 si sono già negativizzati.

I pazienti in Terapia Intensiva continuano invece a oscillare attorno a 40 (+1), di cui solo 11 sono i positivi. Stabili sono i degenti nelle strutture intermedie 84, per metà non più infetti. Complessivamente aumentano le dimissioni (3.528, cioè +13) e le guarigioni (14.502, +255), così come ancora si allunga l'elenco dei decessi, benché di poco rispetto alle settimane scorse: fra nosocomi e territorio sono morte finora 1.867 persone (+5).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Altre 2 vittime aggiornano a 327 la tragica contabilità del Friuli Venezia Giulia: 182 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Tutti gli altri indicatori continuano però ad essere confortanti. I nuovi contagi sono 6 (totale 3.233), ma le persone attualmente positive scendono a 513 (-24) e quelle in isolamento domiciliare sono 395. Intanto in Terapia Intensiva resta ricoverato un solo paziente, mentre sono 63 i degenti negli altri reparti. I soggetti totalmente guariti salgono a 2.393 (+28) e quelli che non hanno più sintomi risultano essere 54.

ITALIA

Non solo a Nordest, anche nel resto d'Italia i dati mostrano una regressione dell'epidemia, ad eccezione della Lombardia, che concentra due terzi (il 65,9%) dei nuovi positivi: 441 infetti su un totale nazionale di 669. L'assessore regionale Giulio Gallera precisa che la variazione comprende «108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni», mentre «la diffusione del contagio fra la popolazione rimane stabile». Ad ogni modo per trovare la seconda regione in classifica occorre scende ai 60 casi del Piemonte, seguito dai 43 dell'Emilia Romagna, mentre nessuna nuova positività viene registrata in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Alto Adige.

Queste indicazioni vanno sempre analizzate considerando la mole di tamponi fatti: ieri altri 72.410, per cui è stato individuato 1 malato ogni 108,2 test, con la conseguenza che il tasso scende allo 0,9%. Il bollettino della Protezione Civile riporta 572 ricoverati (-23) in Terapia Intensiva e 8.695 (-262) in area non critica. Calano anche i soggetti in isolamento domiciliare (48.485, cioè -1.285) e quelli attualmente positivi (57.752, vale a dire -1.570). Aumentano i decessi: altre 119 vittime alzano il totale a 32.735. Ma a crescere sono pure i guariti: 138.840 (+2.120).

Angela Pederiva

