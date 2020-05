IL RETROSCENA

ROMA Puntare sulle riaperture per uscire dall'assedio della sua maggioranza. Operazione speranza. Così il premier prova a cambiare strategia, cercando la sponda di sindacati e imprese (con i primi i rapporti sono migliori che con i secondi)

E dunque se da una parte invita tutti «ad affrontare un periodo di grandi sofferenze», dall'altra scommette «sull'effetto 18».

Un capovolgimento totale rispetto alla confusa conferenza stampa con la quale il premier ha annunciato la fase 2, dimostrando molta rigidità su bar, ristoranti e parrucchiere (che sarebbero dovuti riaprire, come da dichiarazione, il 1° giugno). Adesso cambia totalmente il paradigma. E quindi tra un'Italia Viva bellicosa, un Pd insofferente e un M5S che rimane magmatico, il premier prova a gettarsi su questa nuova trincea. Tenendo bene a mente l'importanza strategica e economia di queste attività soprattutto in vista dell'estate.

Pensiero condiviso anche dal ministro e capodelegazione dem Dario Franceschini. Che ha annunciato «una norma che per 6 mesi esenti dalla tassa di occupazione del suolo bar e ristoranti» che per rispettare il distanziamento dovranno accogliere un numero minore di clienti e quindi dovranno mettere tavolini anche all'esterno.

Anticipare al 18 le riaperture di precisi codici Ateco significa anche per Palazzo Chigi placare le ire dei governatori. Una spina nel fianco della maggioranza da quando è scoppiata la pandemia, un continuo tutti contro tutti sfociato in una Babele di ordinanze e dichiarazioni contraddittorie. «La verità - ragionano dal Nazareno - è che in questo preciso momento siamo come una macchina che procede a folle. Fino a lunedì prossimo, quando ci sarà la prima analisi sui contagi, possiamo parlare e annunciare. Quando poi avremo i dati dei contagiati nei primi quindici giorni della fase 2 potremo finalmente capire se andare spediti oppure, ma speriamo di no, se dovremo ingranare la retromarcia».

LE TAPPE

Per aprire la finestra del 18 maggio servirà l'allineamento di una serie di pianeti. Un algoritmo dovrà dare il via libera, regione per regione. Il comitato tecnico scientifico dovrà esprimersi su questa ipotesi, la taske force di Colao disegnare gli scenari a partire dai trasporti, ma anche dagli orari di lavoro che andranno totalmente rivisti per evitare assembramenti. Ma poi Conte dovrà tornare a immergersi nella sua maggioranza.

Matteo Renzi e Italia Viva da sempre hanno fatto fuoco e fiamme per uscire dal lockdown al contrario del Pd da sempre molto cauto in linea con la sinistra del ministro Speranza. Ancora più articolata la posizione del M5S che esprime, tra le altre cose, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Ora sul 18 maggio sono tutti convinti: sarà un altro piccolo passo per ritornare alla normalità, è l'auspicio di tutti i protagonisti del governo. Ma il via libera deve arrivare dalla scienza. E lunedì, a sette giorni dalla ripresa, ci sarà il primo test per capire l'andamento della curva dei contagi.

Simone Canettieri

