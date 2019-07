«Ora ho solo paura per la mia famiglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Avevo la busta a casa da un paio di giorni, ma pensavo si trattasse di materiale pubblicitario legata all'attività alberghiera di famiglia. Quando l'ho aperta ed ho visto il contenuto sono rimasta sbigottita». Lo ha raccontato ieri sera Rosanna Conte, a margine del consiglio comunale in cui ha raccontato di aver subito minacce di stampo mafioso. Conte, 51 anni, avvocato ed albergatrice, nel 2016 è stata eletta come consigliera comunale di minoranza per la lista Miollo e poche settimane fa è entrata per la prima volta all'Europarlamento,...