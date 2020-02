LO SCONTRO

ROMA Gli italiani fanno paura. Talmente tanta paura, a causa del coronavirus, che c'è un voluto un vertice tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i suoi omologhi dei Paesi confinanti Francia, Austria, Svizzera e Slovenia, per evitare un aspro scontro diplomatico. Alla fine del summit, con la benedizione della commissaria europea alla Sanità, Stella Kyriakides, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta (firmata anche da Germania e Croazia) in cui è messo nero su bianco l'impegno a «mantenere aperte le frontiere». In quanto «chiuderle sarebbe una misura sproporzionata e inefficace».

Prima dell'incontro, mentre da mezzo mondo piovevano notizie di viaggiatori italiani respinti (Iraq, Giordania, Kuwait, Seychelles), di voli provenienti dall'Italia bloccati (Bulgaria), di controlli minuziosi sugli arrivi dei nostri concittadini provenienti da Lombardia, Piemonte Veneto, Emilia Romagna (Brasile, Repubblica Ceca, Lituania, Croazia) e di quarantena (Gran Bretagna, Francia, Romania), era dovuto intervenire Giuseppe Conte. Il premier, visibilmente irritato, aveva messo a verbale: «Sarebbe ingiusto e inaccettabile se arrivassero delle limitazioni per gli italiani da parte di Stati esteri. L'Italia, grazie al suo sistema sanitario d'eccellenza e a una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente. Questo anche perché i controlli e la terapia d'urto che stiamo facendo, garantiscono i nostri cittadini e tutti nel mondo».

I 90' DI VERTICE

Poi, nei novanta minuti di summit, che Speranza ha preparato grazie alla collaborazione in primis dei colleghi francesi e tedeschi («se serve una mano, veniamo a Roma», avevano fatto sapere durante il week-end), il ministro della Salute è riuscito a scongiurare la chiusura dei confini a Nord. E ha potuto cantare vittoria: «Gli italiani potranno continuare a viaggiare. I confini non chiudono. I Paesi confinanti hanno apprezzato l'impegno dell'Italia nel combattere il coronavirus e hanno deciso di lasciare la frontiere aperte, bloccarle sarebbe stata una misura esagerata e sbagliata». Poi, dopo aver annunciato che i «grandi eventi internazionali non verranno cancellati a priori, saranno valutati caso per caso», Speranza ha difeso la scelta di chiudere per primi i voli da e per la Cina: «Non è stato un errore».

Nella dichiarazione congiunta si esprime apprezzamento per le misure adottate dall'Italia. «Siamo d'accordo», affermano Austria, Croazia, Germania, Francia, Italia, Slovenia, Svizzera e San Marino nel documento, «sulla necessità di adottare una posizione comune sull'emergenza al fine di fronteggiare la presente sfida globale». E vengono elencati i sei punti dell'intesa: «Tenere aperti i confini, condividere e standardizzare le informazioni per i viaggiatori che rientrano dalle aree a rischio o che viaggiano verso di esse, condivisione delle informazioni mediche ed epidemiologiche, standardizzare le informazioni per i professionisti e il pubblico, conference call internazionali regolari.

Oggi il ministro per l'Europa, Enzo Amendola, convocherà i 27 ambasciatori europei «per evitare allarmismi e fornire un'informazione corretta di quanto sta avvenendo». E alla campagna contro le fake news si unisce il responsabile degli Esteri, Luigi Di Maio: «L'Italia sta agendo con massima trasparenza verso la comunità internazionale e, in tal senso, si aspetta reciprocità. E' importante un'informazione corretta su quanto sta avvenendo in Italia, visto che nelle ultime ore sono state diverse le informazioni imprecise che hanno condizionato l'atteggiamento degli altri Paesi». Per evitare la diffusione delle notizie false, Di Maio in serata ha comunicato in Consiglio dei ministri l'intenzione di svolgere, attraverso le ambasciate, un capillare lavoro di informazione.

Però i segnali, Stati confinanti a parte, rimangono decisamente poco incoraggianti. Restano in mezzo mondo le restrizioni contro i viaggiatori italiani e perfino la Commissione europea e l'Europarlamento hanno preso misure per il proprio personale che è stato di recente in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna: dovrà lavorare da casa fino a nuovo ordine.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

