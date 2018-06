Ora è senza segreti la molecola che regola la felicità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Famosa per essere la molecola della felicità, capace di modulare l'umore, l'appetito e la percezione dell'empatia, la serotonina non ha più segreti: il meccanismo che ne regola il funzionamento è finalmente descritto nella ricerca pubblicata sulla rivista Neuron e coordinata dall'Italia, con l'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), in collaborazione con il dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e l'università Sorbona di Parigi. A 83 anni dalla scoperta di questa molecola da parte dell'italiano Vittorio Erspamer, è ancora...