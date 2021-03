ORA CHE L'AIFA HA SOSPESO

IL FARMACO, COSA DEVONO FARE

I PAZIENTI CHE HANNO RICEVUTO

DA POCO IL VACCINO

ASTRAZENECA?

Per Carlo Palermo, direttore del Dipartimento di Medicina Interna della USL Toscana Sud-Est e segretario nazionale del sindacato medico Anaao-Assomed, «bisogna solo aspettare, in tranquillità. Non c'è nulla che il paziente debba fare in attesa delle valutazioni su un eventuale nesso di casualità tra l'inoculazione del vaccino e le morti considerate sospette».

CI SONO PERSONE CHE HANNO

SPORTO DENUNCIA PER

IL DECESSO DI FAMILIARI

VACCINATI AVVENUTO A UN MESE

DALL'INOCULAZIONE. C'È UN

TEMPO MASSIMO ENTRO CUI

POSSONO SVILUPPARSI REAZIONI

AVVERSE?

A rispondere è Massimo Andreoni, direttore del dipartimento di Malattie infettive di Tor Vergata, bisogna solo aspettare: «Il processo infiammatorio anche nello scatenamento del quadro legato alla reazione dell'organismo nei confronti dell'antigene vaccinale è ipotizzabile nell'ambito di poco tempo dalla vaccinazione, nel giro di 3-4 giorni al massimo si può aspettare l'evento post-vaccinale. Nel caso specifico un evento trombotico ha una genesi abbastanza rapida, è difficile pensare che uno possa avere un infarto un mese dopo la vaccinazione e collegare i due episodi».

LE PERSONE CHE HANNO

RICEVUTO UN'INOCULAZIONE

DAI DUE LOTTI SEQUESTRATI

PRIMA DEL BLOCCO DELL'AIFA

ANDREBBERO MESSE SOTTO

OSSERVAZIONE?

Andreoni: «Sinceramente no, che gli si fa? Non possono essere pre-trattati, si fanno esami per capire se sono in condizione pre-trombotica? Si ricoverano in attesa che forse sviluppino delle reazioni? No».

COSA CAMBIA PER CHI DEVE

RICEVERE LA SECONDA

DOSE ASTRAZENECA?

Palermo: «La seconda dose di AstraZeneca può essere effettuata a 12 settimane dalla prima. Per cui la stragrande maggioranza dei soggetti ha un lasso di tempo davanti che permette di risolvere il problema, di sapere se il nesso di causalità esiste oppure no. Non credo accada, ma nel caso in cui verrà stabilito un nesso per la seconda dose suppongo verrà effettuata un'integrazione con una altro vaccino simile che utilizza Adenovirus attenuato come vettore (J&J ad esempio, o anche Sputnik qualora venisse approvato)».

MEGLIO FARE LA SECONDA DOSE

IN RITARDO MA COMUNQUE FARLA

PIUTTOSTO CHE FERMARSI

ALLA PRIMA?

Andreoni: «Assolutamente sì, la seconda dose si è rilevata indispensabile per una buona risposta immunologica nei confronti del virus. Non credo che l'Ema dovrà aspettare molto, in questa fase deve capire se l'evento occorso si è verificato in una percentuale superiore rispetto a quella attesa. In un Paese civile c'è un buon sistema che raccoglie i dati della mortalità delle persone: basta andare a vedere se c'è stata una mortalità in eccesso per quella patologia nei soggetti vaccinati rispetto alla popolazione».

C'È CHI HA AZZARDATO

IL FAI-DA-TE E HA ASSUNTO

EPARINA O TACHIPIRINA DOPO

LA SOMMINISTRAZIONE

DEL VACCINO. È PERICOLOSO?

Palermo: «Sono farmaci che un medico prescrive quando si fa una profilassi anti-trombotica ma è impensabile che le persone si curino da sole. La soluzione rischia di essere più pericolosa del rischio che si vuole combattere perché parliamo di farmaci che hanno effetti collaterali e che possono essere somministrati solo con motivazioni cliniche ben precise dettate da un medico».

C'È PURE CHI SOSTIENE DI FARE

LE ANALISI PER CAPIRE

LA COAGULAZIONE DEL SANGUE.

È UTILE PER CHI HA FATTO

DA POCO LA VACCINAZIONE

O SI APPRESTA A FARLA?

Andreoni: «Alcuni studenti nel corso di un'ultima lezione all'università mi hanno chiesto: Professore lei consiglia di fare i test per la coagulazione del sangue tra i vaccinati e vaccinandi? Io rispondo che non è utile fare questo esame perché è inutile fare tutto ciò che non è provato. In questo momento mettersi a fare degli esami per vedere i livelli di coagulazione in persone che non hanno sintomi e stanno bene è insensato. È come pensare di colpire una zanzara con un cannone».

POSSO RIFIUTARE DI FARE

IL VACCINO ASTRAZENECA

O SCEGLIERNE UN ALTRO?

Palermo: «Certo, non c'è un obbligo. Ma credo e spero si venga esclusi dalle liste di vaccinazione. È inoltre impossibile immaginare che si scelga il vaccino, sarebbe meglio rinunciare alla vaccinazione AstraZeneca».

Francesco Malfetano

Camilla Mozzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

