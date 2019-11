«Ora basta un incidente e il governo va a casa» Ira Pd su Di Maio e Renzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Il caso Ilva, la navigazione della manovra in Parlamento, i sondaggi, le elezioni in Emilia Romagna, le bordate di Matteo Renzi e quelle di Luigi Di Maio. Per il Pd ormai i motivi di insoddisfazione e di allarme sono troppi e la miscela rosso-gialla da indigesta può diventare esplosiva, il partito rischia di non reggere. Arriva così il secondo avvertimento agli alleati in poche ore: «Attenzione - la linea dettata dal Nazareno - a forza di tirare, la corda si spezza». E una volta spezzata, è la logica conseguenza, ci sono...