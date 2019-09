«Ora a chi lascio i ragazzi del Serafico?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOASSISI I dubbi, le incertezze, la riunione in famiglia, il confronto serrato con Stefania Proietti, sindaco della città di Assisi e amica. Francesca Di Maolo si morde le labbra. «È ora di riflettere», si limita a dire la presidente dell'istituto Serafico di Assisi, arrivando all'incontro del Cortile di Francesco dove è stata tra gli ospiti, ieri mattina. In privato i dubbi, dopo la proposta ricevuta da Luigi Di Maio su input dell'amica sindaca, si tramuta in una frase su tutte: «A chi lascio i miei ragazzi?». Cioè, cosa...