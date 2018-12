Opposizione e giuristi: Camere scavalcate La Lega non ci sta: Costituzione rispettata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Il più perplesso di tutti è Giuseppe Vegas, che per 21 anni, dal 1989 al 2010, prima come funzionario del Senato poi come esponente di Forza Italia ha vissuto di pane e Finanziaria, prima di essere spedito a fare il presidente della Consob. «Non succederà - bofonchia al telefono per essere stato strappato ai suoi corsi della Cattolica - Ma non è gratuito pensare ad una bocciatura per incostituzionalità dell'intera manovra, non per i contenuti, ma per il metodo che la caratterizza: il Parlamento è esautorato perché al 18...