IL CASOVENEZIA Unità di crisi della Protezione civile a Marghera, mezzogiorno e mezzo, consueta diretta televisiva e social del governatore Luca Zaia. Il presidente della Regione è solo, non c'è l'assessore Manuela Lanzarin, impegnata nella Consulta Salute, non ci sono altri ospiti. A un certo punto Zaia smette di parlare, si alza in piedi e dice: «Li prendo io». E lo si vede tornare con i microfoni di Tva e TeleChiara: li appoggia sul...