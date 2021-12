LAVORO

MIRA Stava smontando una gru, un lavoro nel quale era specialista da una trentina d'anni, quando qualcosa è andato storto e il braccio di acciaio si è piegato e lo ha schiacciato. Il carpentiere di 58 anni è morto sul colpo, ieri mattina, al Porto Vecchio di Trieste dove era stato inviato dall'azienda per la quale lavorava, la Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, paese della Riviera del Brenta. Daniele Zacchetti era il suo nome che i Sindacati hanno gridato proclamando un giorno di sciopero immediato contro l'ennesima tragedia sul lavoro: «Un fatto assolutamente grave. L'ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto». Molte le reazioni anche del mondo della politica e delle istituzioni, prima fra tutte quella del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «L'Amministrazione regionale tutta si stringe attorno alla famiglia del lavoratore rimasto vittima di un incidente stamane a Trieste. Il tema della sicurezza sul lavoro deve continuare a rappresentare un punto di convergenza per tutte le istituzioni, la cui azione è chiamata a rafforzarsi per contrastare in modo sempre più deciso il fenomeno delle morti bianche».

Nel corso della seduta antimeridiana della quarta giornata di lavori dedicati alla manovra di bilancio, il Consiglio regionale, su segnalazione del capogruppo dem, Diego Moretti, recepita dal presidente Piero Mauro Zanin, ha osservato un minuto di raccoglimento.

Gli investigatori stanno indagando per capire come si è svolta la vicenda ma le prime notizie parlano, appunto, di un tragico incidente: poco prima delle 10, all'ormeggio 15 alla radice del molo III, in Porto Vecchio a Trieste (in una zona attualmente non utilizzata per operazioni portuali) sembra che Daniele Zacchetti stesse armeggiando nei pressi di un cingolato dotato di braccio meccanico. A un certo punto avrebbe tolto dei cardini della gru, che si è piegata e gli è caduta addosso, schiacciandolo.

Nella sede della Pasqual Zemiro in via Seriola Veneta Sinistra a Malcontenta di Mira, azienda che da 50 anni opera nel settore delle costruzioni marittime e fluviali, e nelle manutenzioni, la notizia della tragica morte del collega Zachetti a Trieste è giunta come un fulmine a ciel sereno lasciando tutti sconcertati e ammutoliti. L'uomo lavorava come carpentiere da quasi trent'anni in quell'azienda, ed era uno degli operai storici avendo iniziato a lavorare a metà degli anni Novanta. Pur in un rispettoso silenzio in molti tra i compagni di lavoro lo ricordano come un lavoratore preciso, puntuale e responsabile, insomma «era tra i più bravi nel suo mestiere» commenta qualche collega vicino alla famiglia Pasqual. «Daniele era una persona unica racconta commosso e quasi con un filo di voce Massimo Pasqual direttore tecnico della Pasqual Zemiro -. Un grande lavoratore e un gran professionista nel suo settore, ma era soprattutto una brava persona, dal carattere molto forte ma anche generoso e altruista».

Luisa Giantin

