IL CASOQuattro vittime sul lavoro in un solo giorno in Italia. Nel Milanese due operai sono deceduti a causa di ustioni da congelamento in un deposito di azoto. A Loreggia nel Padovano un artigiano imbianchino 53enne che lavorava in proprio è caduto da un'impalcatura alta cinque metri e ha perso la vita, mentre il titolare di un'officina è caduto da una scala e ha sbattuto violentemente la testa in provincia di Torino. Il bilancio più...