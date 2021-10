Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASO IN FVGTRIESTE «È pericoloso dividere le persone, rischiamo grosse e improvvise tensioni». Parole, queste, pronunciate in modo quasi profetico dal segretario della Cgil del Friuli Venezia Giulia, Villiam Pezzetta. «È l'effetto dello scaricamento delle responsabilità sulle aziende e sui lavoratori», ribattono dalla Cgil di Pordenone.Le divisioni, infatti, stanno venendo a galla: vaccinati contro no-vax, in questo caso sul...