Open, finanziatori perquisiti E Renzi lancia accuse ai pm

L'INCHIESTA ROMA Traffico di influenze, riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Si allarga l'inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione renziana Open, dopo i sequestri in ufficio e nell'abitazione dell'ex presidente, l'avvocato Alberto Bianchi, indagato per finanziamento illecito dei partiti e traffico di influenze. Ieri la Guardia di finanza ha bussato negli uffici e nelle abitazioni di alcuni finanziatori (non indagati) della cassaforte dell'ex presidente del consiglio. Dall'imprenditore Alfredo Romeo, già coinvolto...