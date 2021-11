Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOROMA Alla nuova Open Fiber targata Cdp servono 700 milioni dai soci nei prossimi anni da aggiungere agli 1,8 miliardi già versati in passato, per affiancare il sostegno finanziario delle banche, alle quali sono stati chiesti 7,1 miliardi sotto forma di project financing, nella prima maxi-operazione della stagione della pandemia, figlia del Pnrr. E' questo il fabbisogno necessario per realizzare il piano industriale al 2025 che...