Open ed Eyu, bonifici da una fondazione all'altra

ROMA I soldi di Open, cassaforte renziana finita al centro dell'inchiesta dei pm di Firenze, e quelli dell'altra fondazione del Partito democratico, Eyu, da poco coinvolta nell'inchiesta romana sul finanziamento illecito dei partiti. Stessi donatori e medesime ombre come rileva la Guardia di Finanza. La segnalazione per Eyu arriva dall'Uif di Bankitalia, che ha segnalato alcune operazioni sospette. Tra queste il passaggio di denaro dall'una all'altra: da Eyu a Open, quando la fondazione, presieduta da Alberto Bianchi, è praticamente in...