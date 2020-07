LA TENSIONE

ROMA Sarà proprio Salvini ad intervenire domani nell'Aula del Senato sulla vicenda Open arms. Dopo di lui l'ex ministro Bongiorno per spiegare il motivo per cui bisognerebbe rigettare la richiesta di mandare a processo il Capitano. I fari però saranno puntati su Renzi. «Vediamo cosa farà», dicono i leghisti. Ma si tratta di un auspicio, perché il convincimento è che il senatore di Rignano non salverà l'ex ministro dell'Interno. Al massimo Iv potrebbe astenersi. Insomma la preoccupazione nel partito di via Bellerio c'è, perché c'è una lettera agli atti in cui Conte invitava a sbarcare i minori e c'è la paura che l'attacco politico-giudiziario per far fuori il leader lumbard venga portato avanti. Palazzo Madama ha già dato il via libera al processo contro Salvini per un altro caso, quello della nave Gregoretti. Ora l'accusa nei suoi confronti di sequestro di persona per aver bloccato - per 19 giorni, nell'agosto 2019 - lo sbarco nel porto di Lampedusa di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Raccogliere i voti della maggioranza assoluta dei senatori, ovvero 160, è impresa quasi impossibile.

Emilio Pucci

