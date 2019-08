Open Arms, tutti a terra i pm sequestrano la nave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un copione già visto: a sbloccare il caso Open Arms ci ha pensato ancora una volta la procura di Agrigento. Perché al termine del diciannovesimo giorno di stallo, proprio mentre in Spagna, dalla base di Rota, a Cadice, partiva una nave militare che in tre giorni avrebbe portato i 107 migranti a Maiorca, la situazione a bordo dell'imbarcazione della Ong precipitava. Molti profughi si sono gettati in mare, tentando di raggiungere le coste siciliane - distanti 800 metri - a nuoto. E il procuratore Luigi Patronaggio è volato in...