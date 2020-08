IL CASO

ROMA Il sostegno dell'amico di vecchia data Viktor Orban magari se lo aspettava. Meno, quello dell'ex collega di governo Giovanni Tria. Ma il giorno dopo il voto del Senato che ha concesso l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per sequestro di persona e omissioni di atti d'ufficio per la vicenda Open arms, Matteo Salvini sembra guardare più ai nemici che agli amici.

LA PROSPETTIVA

Della pazza estate dell'anno scorso resta lo sfondo, il Papeete beach di Milano Marittima. A mancare non sono soltanto i dj set e il mojito, ma anche quel tocco magico che trasformava in voti qualsiasi comizio o selfie. E l'immigrazione è di certo il terreno su cui si muove con più familiarità, sia che si tratti di quella gestita dodici mesi fa dal Viminale sia di quella che, non senza difficoltà, l'esecutivo si trova ad affrontare ora. «Torneremo al governo e torneremo a blindare i porti», dice, sostenendo che per numero di sbarchi «quello di oggi è il peggior luglio degli ultimi anni». «Non penso che al governo siano solo incapaci, penso che siano complici e ci sia una precisa strategia, quella del casino, casino generale, perché è l'unico modo di restare attaccati alla poltrona».

Il tribunale se lo sarebbe risparmiato ma, a questo punto, tanto vale cavalcare l'onda, anche se dice che dei sondaggi in calo non gli importa. «È un processo made in Palamara, ma i giudici alla Palamara sono la minoranza. Spero di non trovare un Palamara, un cugino di Palamara, un'amante di Palamara il 3 ottobre a Catania, dopo le regionali».

NEL MIRINO

Nel suo mirino, ora come un anno fa, c'è soprattutto Giuseppe Conte. Sul blocco della nave Open arms «c'era il totale accordo con il presidente del Consiglio». A sorpresa, a sostegno di questa teoria, arriva anche l'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, uno che certamente non fu Salvini a volere nel governo gialloverde. Ha parlato di «responsabilità collegiale» e il leader della Lega per questo lo ringrazia.

