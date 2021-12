L'UDIENZA

PALERMO Era in sicurezza la nave Open Arms mentre era in navigazione, oppure le condizioni di pericolo imponevano l'assegnazione di un porto sicuro? A bordo i naufraghi stavano bene o la situazione igienico-sanitaria era grave? La decisione di fare rotta verso l'Italia fu una scelta dettata dal mare mosso per portare in salvo 147 persone o l'equipaggio della ong spagnola ha infranto le leggi internazionali rifiutando di condurre in Tunisia, a Malta o in Spagna uomini, donne e minori? Sono gli interrogativi ai quali hanno risposto i testimoni che ieri sono stati sentiti nell'udienza del processo, che si celebra nell'aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo, dove è imputato il senatore Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.

SETTE ORE

Per quasi sette ore, con una pausa di circa sessanta minuti, i testi hanno risposto alle domande del pm Geri Ferrara e dell'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Salvini, presente in aula. Alla fine il leader della Lega è stato laconico di fronte ai giornalisti: «Siamo veramente su scherzi a parte». Per il suo difensore, «oggi l'imputazione crolla, nel momento in cui ci è stato detto che il place of safety (porto sicuro, ndr.) c'era, era la nave stessa». Centrale è stata la deposizione dell'ammiraglio Sergio Liardo, secondo cui ci fu «una interlocuzione tra il Viminale e la Capitaneria di porto» e «il prefetto Matteo Piantedosi ipotizzò l'individuazione di un porto sicuro a Taranto o a Trapani», però «le soluzioni erano impraticabili perché le condizioni del mare non lo consentivano».

