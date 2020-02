IL CASO

ROMA Lo schema è lo stesso del caso della nave Gregoretti. Anche se - complice l'assenza di un imminente test elettorale - non c'è di certo lo stesso pathos. Il 27 febbraio la Giunta per le Immunità del Senato sarà chiamata a decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Palermo di sequestro di persona e abuso o omissione di atti d'ufficio. Il casus belli, questa volta, è quello della nave dell'Ong spagnola Open arms, lasciata per giorni lo scorso agosto al largo di Lampedusa con 107 migranti.

Ancora una volta, dunque, la Giunta dovrà decidere se mandare a processo il leader della Lega. L'opinione del presidente, Maurizio Gasparri - che è anche relatore - è che la decisione non fu presa dal solo ex ministro dell'Interno, ma da tutto l'esecutivo nel suo complesso «a tutela dell'interesse nazionale», ovvero «proprio il caso per cui non è previsto che si faccia il processo».

A giudizio di Gasparri, infatti, si è trattato di «un'azione di governo svolta nel corso del tempo» e, inoltre, ci sono responsabilità da ricondurre anche alle autorità di Malta. Non solo, per Gasparri ci fu anche la «condivisione implicita» del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In quell'occasione - va ricordato - il premier chiese, attraverso una lettera, che venissero fatti scendere i minori. Per il senatore di Forza Italia, però, questo non cambia il quadro e dimostra anzi che «se Conte avesse voluto ordinare lo sbarco completo, lo avrebbe potuto fare, e Salvini avrebbe nel merito non condiviso, ma avrebbe obbedito per motivi gerarchici». Per tutte queste ragioni, la proposta del presidente della Giunta è quella di respingere la richiesta di autorizzazione.

La maggioranza smonta però la lettura di Gasparri e si avvia a ripetere quel voto favorevole al processo, già espresso per il caso Gregoretti lo scorso 12 febbraio. Per la senatrice del Pd Anna Rossomando, infatti, «la relazione di Gasparri ripropone gli stessi argomenti» che sono già stati respinti in precedenza. In particolare, per l'esponente dem, non tiene in considerazione il «fatto che la normativa sull'obbligo di soccorso e di completamento del soccorso, essendo di rango sovranazionale, è completamente ineludibile».

Per la senatrice pentastellata Elvira Evangelista, «Gasparri vuole attribuire al silenzio del governo un valore giuridico, che non ha. In realtà all'epoca Salvini ha forzato la mano in base a un convincimento politico che è suo, personale».

La versione dei fatti dell'ex titolare del Viminale è contenuta in una memoria consegnata alla Giunta. Secondo il leader della Lega, non toccava all'Italia, ma alla Spagna e a Malta indicare un porto sicuro. E' stato il comandante della nave - spiega - ad aver prima rifiutato l'offerta del governo di Madrid e poi, deliberatamente, ad aver scelto l'Italia quale luogo di attracco e sbarco. «E' proprio una assurdità che si tiri in ballo il ministro italiano, quando le competenze erano di altri Paesi», ribadisce Salvini da Napoli definendosi «tranquillo» anche se «abbastanza incredulo».

A difendere questa posizione in Giunta è la senatrice leghista Erika Stefani, secondo cui la vicenda «non può concludersi con un'indagine a carico di un ministro italiano», «lo dimostra anche l'atteggiamento del capitano della nave, determinato a non far sbarcare nessuno e a rifiutare il soccorso spagnolo pur far di sbarcare tutti gli immigrati in Italia. Invitiamo i colleghi parlamentari a un attento e libero esame delle carte».

Il voto della Giunta al momento è fissato per il 27 ma non è escluso che ci possa essere una discussione più ampia: la decisione definitiva, comunque - come per casi i precedenti - spetterà all'aula che dovrà esprimersi entro trenta giorni.

