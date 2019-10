CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Onorevole Meloni, lei ha lanciato un appello al presidente Matterella, perché intervenga a proposito del governo, dopo l'esito delle elezioni umbre. Ma il governo è legittimo e ha i numeri. Dov'è il problema?«Non ho certo la presunzione di dare consigli al Capo dello Stato. L'ho ascoltato con molto rispetto quando ha detto che l'Italia ha bisogno di stabilità, di un governo che non aumentasse le tasse e che fosse capace di andare avanti per l'intera legislatura. Mi limito a notare che così non è stato. Questo è un governo che aumenta...