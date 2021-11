Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Motivi di sicurezza personale per le minacce ricevute in cella. E poi anche un avvicinamento alla sua famiglia, che così potrà incontrarlo più facilmente di quanto fatto dal 13 settembre scorso, quando l'orizzonte di Walter Onichini è cambiato per sempre chiudendosi all'interno delle quattro mura di una cella del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Sono queste alcune delle motivazioni che, su ricorso della difesa,...